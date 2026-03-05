Кузнецов: на выезде ЦСКА нужно сыграть с «Краснодаром» ещё лучше, чем в Москве

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром» (3:1). Ответная встреча состоится 17 марта в Краснодаре.

«ЦСКА очень здорово отыграл и по делу победил. В первом тайме могли в три-четыре мяча выигрывать. Но футбол такая штука, что ошиблись и сразу пропустили один контрвыпад. Во втором тайме преимущество было у ЦСКА, несмотря на то что вышли Кордоба и Сперцян. Это заслуженная победа ЦСКА.

Армейцам будет тяжело в ответной игре. «Краснодар» — чемпион России. Так просто он игру не отдаст. Они найдут внутренние резервы. Тем более при поддержке своего стадиона. На выезде ЦСКА нужно сыграть ещё лучше, чем они сыграли в Москве. Тогда будет достигнут результат», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.