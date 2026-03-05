Булыкин: буду болеть за «Динамо», есть хорошие шансы обыграть «Спартак» в Кубке России

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком».

«Конечно, в этом противостоянии я буду болеть за «Динамо». Оно показало в первой игре с «Крыльями Советов», что может выступать на высоком уровне, может со всеми бороться. Первый матч внушил хороший оптимизм. Если бы меня осенью спросили, я бы сказал, что «Спартак» — 100-процентный фаворит матча.

Если «Динамо» также хорошо настроится и покажет такую же мотивацию, как в игре с «Крыльями», думаю, есть хорошие шансы обыграть «Спартак». Но нужна самоотдача, которая была в первом весеннем матче», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.