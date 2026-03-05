Кечинов: матчи «Динамо» и «Спартака» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе

Известный российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». Игра состоится сегодня, 5 марта, на домашнем стадионе бело-голубых. Стартовый свисток арбитра — в 20:45 мск.

«Кубковая игра между «Динамо» и «Спартаком» будет интересной. Мы точно увидим забитые мячи. Последние игры очень зрелищные, всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Этот матч будет таким же. В этом сезоне «Спартак» может выиграть Кубок. Всё в ногах, руках и головах футболистов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.