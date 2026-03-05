Кечинов: матчи «Динамо» и «Спартака» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе
Поделиться
Известный российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». Игра состоится сегодня, 5 марта, на домашнем стадионе бело-голубых. Стартовый свисток арбитра — в 20:45 мск.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кубковая игра между «Динамо» и «Спартаком» будет интересной. Мы точно увидим забитые мячи. Последние игры очень зрелищные, всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Этот матч будет таким же. В этом сезоне «Спартак» может выиграть Кубок. Всё в ногах, руках и головах футболистов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2026
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:36
-
17:31
-
17:31
-
17:29
-
17:26
-
17:13
-
17:08
-
17:06
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:35
-
16:35
-
16:27
-
16:20
-
16:19
-
16:11
-
16:09
-
15:59
-
15:47
-
15:37
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:18
-
15:11
-
14:45
-
14:35
-
14:22
-
14:08
-
14:07
-
14:00