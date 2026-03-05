Скидки
Главная Футбол Новости

В «Рубине» высказались о восстановлении Мирлинда Даку после травмы

В «Рубине» высказались о восстановлении Мирлинда Даку после травмы
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о восстановлении нападающего Мирлинда Даку после травмы сухожилия.

«Полноценно заменить его невозможно в любой команде. Сложно повторить его качества. Мы хотим больше времени проводить на чужой половине поля, и вся команда понимает, что все должны дать максимум своих возможностей, чтобы компенсировать отсутствие Мирлинда. Травма сухожилия — это специфическая травма. Если случится рецидив, то игрок выпадет на очень долгий срок, и мы не хотим рисковать. Мы следим за динамикой восстановления, он должен восстановиться на 100%. Есть приблизительные сроки его возвращения, но конкретного срока нет», — цитирует Артигу официальный сайт «Рубина».

Комментарии
Новости. Футбол
