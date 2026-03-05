«Это офсайд». Мажич — об отменённом голе Артёма Дзюбы в матче РПЛ «Оренбург» — «Акрон»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич заявил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил гол «Оренбургу» в матче 19-го тура Мир РПЛ из положения вне игры. Прошедшая встреча завершилась победой оренбуржцев со счётом 2:0.

«Судья использовал технические возможности, которые у него были. Арбитры определяли крайние точки по камере из‑за ворот. Да, это выглядело странно, но это офсайд. В 2023 году мы направляли в лигу предложение, чтобы поставить две тактические камеры — на линии ворот и офсайдную.

В 99% [случаев] ситуации были бы решены быстрее. В этой игре судья принял правильное решение», — заявил Мажич в эфире «Матч ТВ».