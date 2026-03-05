Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: ЦСКА проявил характер, но эпизод с удалением «Краснодара» оставил осадок

Булыкин: ЦСКА проявил характер, но эпизод с удалением «Краснодара» оставил осадок
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Мне понравилась эта игра по движению, по желанию футболистов. Качество придёт. Когда ЦСКА не забил пенальти, все думали, что матч сложится по-другому. Но армейцы проявили характер и смогли выиграть.

Конечно, эпизод с удалением игрока «Краснодара» оставил неприятный осадок от этого матча. Но ЦСКА показал хорошую самоотдачу — это молодцы. А «Краснодар», конечно, ещё не показал себя во всей красе. Но на своём поле они приложат все усилия, чтобы пройти дальше и показать хорошую игру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Краснодар» гневно отреагировал на видео с разгромленной раздевалкой на стадионе ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android