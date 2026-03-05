Булыкин: ЦСКА проявил характер, но эпизод с удалением «Краснодара» оставил осадок

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

«Мне понравилась эта игра по движению, по желанию футболистов. Качество придёт. Когда ЦСКА не забил пенальти, все думали, что матч сложится по-другому. Но армейцы проявили характер и смогли выиграть.

Конечно, эпизод с удалением игрока «Краснодара» оставил неприятный осадок от этого матча. Но ЦСКА показал хорошую самоотдачу — это молодцы. А «Краснодар», конечно, ещё не показал себя во всей красе. Но на своём поле они приложат все усилия, чтобы пройти дальше и показать хорошую игру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.