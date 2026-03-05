Булыкин: ЦСКА проявил характер, но эпизод с удалением «Краснодара» оставил осадок
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Мне понравилась эта игра по движению, по желанию футболистов. Качество придёт. Когда ЦСКА не забил пенальти, все думали, что матч сложится по-другому. Но армейцы проявили характер и смогли выиграть.
Конечно, эпизод с удалением игрока «Краснодара» оставил неприятный осадок от этого матча. Но ЦСКА показал хорошую самоотдачу — это молодцы. А «Краснодар», конечно, ещё не показал себя во всей красе. Но на своём поле они приложат все усилия, чтобы пройти дальше и показать хорошую игру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
