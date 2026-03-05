Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Артур Гомес оценил стиль одежды Ролана Гусева в матче «Динамо» с «Крыльями Советов»

Комментарии

Бразильский вингер московского «Динамо» Артур Гомес оценил стиль одежды главного тренера команды Ролана Гусева в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0). Возглавляющий «Динамо» специалист появился на публике в стильном пальто и шарфе.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

– На матче с «Крыльями» Ролан Гусев всех поразил своим модным видом – чёрное пальто, шарф, пиджак. Как вам его новый стиль?
– Когда он пришёл на установку, я был очень удивлён (смеётся). Но выглядел он отлично, ему очень идёт этот пиджак. Не знаю, будет ли он продолжать так одеваться, но вкус у него хороший, — приводит слова Гомеса официальный сайт московского клуба.

