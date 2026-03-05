Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Откуда он выплыл?» Александр Бубнов — о Михаиле Галактионове

«Откуда он выплыл?» Александр Бубнов — о Михаиле Галактионове
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в резкой форме высказался о главном тренере московского «Локомотива» Михаиле Галактионове. После 19 туров Мир РПЛ этого сезона железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

«Вот этот тренер, Галактионов, он очень сильно подстраивается под руководство. И что ему руководство ни скажет, он будет это делать. Он не будет входить в конфликт, чтобы его не убрали. Потом, вообще не понятно, откуда он выплыл? С молодёжных сборных там, да, детей, выплыл, блин в «Нижний». Помощником был, потом главным — и везде завалился. Он же где только ни был. И в «Туле», и в «Ахмате». Везде», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

