Лион — Ланс. Прямая трансляция
Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» с просьбой после матча с ЦСКА

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал в своём телеграм-канале обращение к болельщикам чёрно-зелёных после матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Прошедшая накануне встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за достойную поддержку. Также хотел бы попросить вас не переходить на личные оскорбления: ни в сторону игроков «Краснодара», ни наших вчерашних соперников. Это футбол, и он может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Вчера было так, но впереди нас ждёт ответный матч дома. Ещё поборемся», — написал Сперцян.

