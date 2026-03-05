Эдуард Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» с просьбой после матча с ЦСКА

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян опубликовал в своём телеграм-канале обращение к болельщикам чёрно-зелёных после матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Прошедшая накануне встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за достойную поддержку. Также хотел бы попросить вас не переходить на личные оскорбления: ни в сторону игроков «Краснодара», ни наших вчерашних соперников. Это футбол, и он может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Вчера было так, но впереди нас ждёт ответный матч дома. Ещё поборемся», — написал Сперцян.