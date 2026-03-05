Скидки
Витинья прокомментировал слухи о возможном переходе из «ПСЖ» в «Реал»

Витинья прокомментировал слухи о возможном переходе из «ПСЖ» в «Реал»
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал слухи о возможном переходе из парижского клуба в мадридский «Реал».

«Уходить было бы глупо. Я не думаю, что это было бы лучшим решением для меня. Я чувствую себя здесь, в «ПСЖ», великолепно! Я чувствую, что люди действительно ценят меня и я заслужил эту любовь. Мне нравится здесь; моей семье тоже. Команда фантастическая, а тренер невероятный», — приводит слова Витиньи AS.

Ранее в прессе появилась информация, что «сливочные» заинтересованы в подписании футболиста, однако президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не намерен усиливать мадридский клуб.

В нынешнем сезоне Витинья провёл за «ПСЖ» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Комментарии
