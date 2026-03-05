«Челси» готов вступить в переговоры по Павловичу, «Сити» — возможный конкурент — CO

«Челси» в ближайшие недели начнёт переговоры с «Баварией» относительно возможного перехода полузащитника Александара Павловича. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Сити» уже провёл неофициальные переговоры с людьми, близкими к игроку. При этом подчёркивается, что «Бавария» не желает продавать футболиста. Павлович также хочет продолжить карьеру в немецком гранде.

В нынешнем сезоне Павлович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

