«Он мог всех разнести в пух и прах». Бэйл назвал лучшего тренера в своей карьере

Комментарии

Бывший игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл назвал лучшего тренера в своей профессиональной карьере футболиста.

«Стиль управления Анчелотти был лучшим; даже когда ты не играл, он заставлял тебя чувствовать себя его лучшим другом. У него была способность поддерживать хорошее настроение у всех и побуждать их выкладываться на полную. Я уже говорил: в «Реале» дело не в тренерской работе, а в управлении игроками; конечно, тренеры делают некоторые тактические вещи, но это не основополагающий фактор. Анчелотти был как лучший друг. Но у него была своя изюминка: если ты плохо тренировался… он мог всех разнести в пух и прах. То же самое и в перерыве матчей, но у него был идеальный баланс. Лучший тренер, с которым я когда-либо работал», — приводит слова Бэйла AS.

Бэйл выступал за мадридский «Реал» под руководством итальянского специалиста с 2013 по 2015 год, а также в сезоне-2021/2022.

