«Это была ночь моей мечты». Жоао Педро — о хет-трике в ворота «Астон Виллы»

Нападающий «Челси» Жоао Педро высказался после матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1), в котором бразилец оформил первый хет-трик за лондонский клуб.

«Это была ночь моей мечты. С тех пор как я перешёл в «Челси», мечтал о таких моментах, когда смогу сыграть за большую команду и забить три гола. Думаю, это была идеальная ночь для моего первого хет-трика.

Нам просто нужно продолжать двигаться вперёд. Я живу здесь своей мечтой. Очень благодарен всем, кто помогал мне на этом пути. Думаю, все сыграли идеально. Когда команда играет так, у меня появляются моменты. Думаю, все были на высоте. Это был особенный день — все отлично поработали. Нам ещё предстоит провести девять игр, и мы будем бороться за место в четвёрке лучших.

Все мои голы были забиты благодаря тому, что я оказывался в нужном месте в нужное время. Команда ждёт от меня этого. Голы всегда важны.

Празднование? Я немного потанцевал самбу перед болельщиками. Рис [Джеймс] сказал мне это сделать, потому что сегодня особенный день!» – приводит слова Жоао Педро официальный сайт «Челси».

Благодаря победе в очном матче «Челси» сократил отставание от «Астон Виллы» в турнирной таблице до трёх очков. «Синие» набрали в 29 турах 48 очков и занимают пятое место. Бирмингемцы располагаются на четвёртой строчке с 51 очком.