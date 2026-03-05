«Ливерпуль» намерен опередить «МЮ» и «Арсенал» в борьбе за Брауна из «Айнтрахта» — TT

«Ливерпуль» подготовил первое предложение по переходу крайнего защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна. Мерсисайдцы хотят опередить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» в борьбе за подписание немецкого футболиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ливерпуль» готовит предложение в размере € 60 млн. Подчёркивается, вероятно, «Айнтрахт» запросит более высокую сумму.

В нынешнем сезоне Браун принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

