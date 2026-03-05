Булыкин отреагировал на расистские выкрики фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на возможное проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:1.

«Понятно, что расизм наказывается во всём мире, Россия — не исключение. Если такая ситуация была, думаю, будет какое-то решение. У нас много камер и микрофонов, они всё покажут. Не думаю, что болельщики прикрывали рот майкой, как это делали игроки против Винисиуса.

Здесь будет всё видно по камерам. Если будет жалоба, РФС обязательно будет наказывать за такие вещи. Во всём мире, во всех чемпионатах это строго наказывается», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.