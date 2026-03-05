«Он почти не занимался тактической работой». Бэйл — о работе Зидана в «Реале»

Экс-игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о работе в клубе бывшего главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

«Он почти не занимался тактической работой, мы делали самый минимум: тренировки, владение мячом, удары по воротам — и всё. 15 минут оборонительной тактики. Но Зидана очень уважали за то, кем он был как игрок. Он сам участвовал в тренировках и нечасто включал меня в состав», — приводит слова Бэйла AS.

В качестве наставника мадридского клуба Зинедин Зидан является двукратным чемпионом Испании, дважды с командой выигрывал Суперкубок страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.