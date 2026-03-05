Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Роналдиньо обратился к Родриго, получившему тяжёлую травму

Комментарии

Бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо пожелал здоровья нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу, порвавшему крестообразные связки и мениск правой ноги во время матча 24-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Желаю тебе скорейшего выздоровления, брат!» — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети X.

«Королевский клуб» объявил о травме Родриго во вторник, 3 марта. По информации СМИ, бразильский нападающий будет восстанавливаться в течение 10 месяцев. Он пропустит грядущий чемпионат мира, который пройдёт летом.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

