«Арсенал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 5 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Цулая, Ботака-Иобома, Пенчиков, Большаков, Брнович, Попов, Рейес, Алинви, Гулиев, Игнатьев, Максимов.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Пиняев, Руденко, Комличенко.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.