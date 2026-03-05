Агкацев — о матче с ЦСКА: в нескольких эпизодах должен был сыграть лучше

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отметил, что мог действовать лучше в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА, в котором «быки» уступили со счётом 1:3.

«Не лучшая наша игра — и моя в том числе. Не ищу оправданий — в нескольких эпизодах должен был сыграть лучше. Такие матчи нужно быстро забывать, делать выводы и двигаться дальше. Уже через три дня важная игра в Казани — все мысли о «Рубине», готовимся. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

Ответный матч между командами состоится 17 марта.

