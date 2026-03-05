Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал разгромную победу над «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался после матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», отметив выступление Жоао Педро. Бразилец оформил хет-трик и помог своей команде победить бирмингемцев со счётом 4:1.

«Он отличный игрок. Думаю, становится увереннее в себе, отлично играет в отборе, вкладывает много энергии в командные действия, в том числе в прессинг и перемещения.

Его гол левой ногой — мирового класса, завершение великолепно, но на самом деле я очень рад двум его голам, забитым в упор. Он оказался в нужном месте в нужное время, мы много работали с ним над этим.

Он оформил хет-трик, но очень сложно выделить кого-то одного, потому что, на мой взгляд, это было выдающееся командное выступление. Вся линия защиты и полузащиты – Мои [Кайседо], Энцо [Фернандес], Ромео [Лавия], когда он вышел на замену, Гарначо – я просто почувствовал, что это было выдающееся командное выступление», – приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

Благодаря победе «Челси» сократил отставание от «Астон Виллы» в турнирной таблице до трёх очков. «Синие» набрали в 29 турах 48 очков и занимают пятое место. Бирмингемцы располагаются на четвёртой строчке с 51 очком.