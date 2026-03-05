«Барселона» остановила переговоры по Влаховичу, он не приоритет «блауграны» — Sport.es

Несколько месяцев назад окружение нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича предложило его кандидатуру «Барселоне». Однако в каталонском клубе не считают подписание 26-летнего форварда приоритетным вариантом. Переговоры по этому вопросу были заморожены несколько недель назад. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые изучают другие варианты для усиления атаки. На текущий момент исключается вариант, что Влахович перейдёт в «Барселону». Подчёркивается, что сам сербский нападающий ставил для себя переход в «Барселону» в качестве первоочередной задачи, в связи с чем приостановил остальные переговоры.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

