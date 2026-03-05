Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
«Он заслужил так сыграть сегодня». Росеньор — о выступлении Гарначо в матче с «Виллой»

«Он заслужил так сыграть сегодня». Росеньор — о выступлении Гарначо в матче с «Виллой»
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор после встречи 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1) похвалил вингера своей команды Алехандро Гарначо. Аргентинец впервые за долгое время появился на поле в стартовом составе в матче АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон
1:0 Луис – 2'     1:1 Педро – 35'     1:2 Педро – 45+6'     1:3 Палмер – 55'     1:4 Педро – 64'    

«Так обычно и бывает, когда ты профессионал и делаешь всё правильно на тренировке. Он действительно впечатлил меня за последние несколько недель, и больше всего — когда он был вне команды, потому что его реакция на отсутствие в составе, его профессионализм, интенсивность тренировок… Неслучайно он показал такую ​​игру сегодня. Это самое приятное для меня, потому что Алехандро заслужил так сыграть сегодня. Он должен был забить, но был в правильной позиции, мне понравилось, как бескорыстно отдал голевой пас Жоао», – приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Гарначо провёл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
