«Он заслужил так сыграть сегодня». Росеньор — о выступлении Гарначо в матче с «Виллой»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор после встречи 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:1) похвалил вингера своей команды Алехандро Гарначо. Аргентинец впервые за долгое время появился на поле в стартовом составе в матче АПЛ.

«Так обычно и бывает, когда ты профессионал и делаешь всё правильно на тренировке. Он действительно впечатлил меня за последние несколько недель, и больше всего — когда он был вне команды, потому что его реакция на отсутствие в составе, его профессионализм, интенсивность тренировок… Неслучайно он показал такую ​​игру сегодня. Это самое приятное для меня, потому что Алехандро заслужил так сыграть сегодня. Он должен был забить, но был в правильной позиции, мне понравилось, как бескорыстно отдал голевой пас Жоао», – приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне Гарначо провёл 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.