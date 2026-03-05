«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в специальной форме, посвящённой 8 марта

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале проинформировала, что команда сыграет с «Оренбургом» в матче 20-го тура Мир РПЛ (8 марта) в специальной форме, посвящённой Международному женскому дню.

Фото: ФК «Зенит»

В сообщении подчёркивается, что в основе дизайна этой формы лежит узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея.

«Особенность этой формы ещё и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки», — написано в публикации «Зенита».

