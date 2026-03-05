В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на высказывания футболистов «Краснодара», заявивших о расизме в их адрес со стороны болельщиков красно-синих во время матча команд в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

— Что вам известно о ситуации и какова позиция клуба?

— Мы были шокированы, когда стали появляться высказывания футболистов «Краснодара». Первое и самое важное, профессиональный футбольный клуб ЦСКА отвергает и осуждает любые проявления расизма. Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю — в матче с «Краснодаром» с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес. Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно. При этом само обвинение очень серьёзно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи. Допускаем, что единственное пересечение трибуны с Кордобой во втором тайме происходило на угловых. Если речь вообще о Кордобе, мы можем пока только догадываться, о чём говорили представители «Краснодара». Если мы обнаружим факт каких-то расистских выкриков, безусловно, накажем тех, кто выкрикивал, по всей строгости. При этом важно понимать, что футболиста Джона Кордобу мы знаем не первый год в РПЛ, знаем его как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций. Нам жаль, что вновь после матча с «Краснодаром» мы обсуждаем не классный футбол, который в большей степени продемонстрировала наша команда, а сваливаемся к подобного рода обсуждениям. На сегодняшний день у нас нет никаких доказательств проявления расизма. Кордоба сказал об этом одному футболисту, тот другому, далее начальнику команды, и комиссар был обязан внести это в протокол. И мы, конечно будем разбираться в данном вопросе.

— Вы сказали об отсутствии системных проявлений расизма. Были одиночные?

— На матче присутствовало 20 000 болельщиков, кто и что каждый из них крикнул или сказал — знать, увы, пока не можем. Но, повторюсь, расследование запущено. Что мы можем сделать на скорую руку — опросить тех, кто был на трибуне, а также работников, кто были рядом. Изучаем имеющиеся видеозаписи. Пока мы нашли только эпизоды, которые можно трактовать как провокации со стороны Кордобы и Батчи. И жаль, что никто не сказал конкретики: что именно услышал Кордоба? Было бы больше помощи в том, чтобы разобраться. Что это было — какой-то дурак ухал или сказал слово negro? Никто не может сказать, что действительно было. Конкретика помогла бы разобраться и наказать виновных, если это имело место быть.

— Есть аналогия с воронежской историей, по итогам которой наказали «Факел» за расистское уханье Венделу. И главным доказательством были видео из-за ворот. А на камерах со стадиона не было звука. Есть ли звук с камер ЦСКА?

— Думаю, что большинство технических камер не имеют звука. Но мы проверим. Мы также проверим любые видео, которые снимались для производства контента, — приводит слова Брейдо «РБ Спорт».

Материалы по теме Сперцян просит рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма в адрес Кордобы

Самые титулованные футбольные клубы России: