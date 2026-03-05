Скидки
Гарет Бэйл назвал лидера «Реала» в период своего выступления за клуб, упомянув Роналду

Экс-игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл назвал лидера команды в период своего выступления за клуб.

«Рамос. Без сомнения, самый главный лидер. Криштиану Роналду тоже был лидером. Но лидером команды в раздевалке, безусловно, был Рамос. Серхио был очень громким, очень экспрессивным и говорил по-испански, поэтому поначалу я понятия не имел, что происходит. Он был настоящим капитаном», — приводит слова Бэйла AS.

Рамос выступал за мадридский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «сливочных» защитник пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке страны, он также является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.

