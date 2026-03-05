Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: ЦСКА произвёл очень мощное впечатление, они были явно сильнее «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Московский клуб победил со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«ЦСКА произвёл очень мощное впечатление. Они были явно сильнее «Краснодара». Если поначалу это можно было объяснить, что «Краснодар» вышел на матч не основным составом, то потом вышли основные футболисты, а доминация ЦСКА не прекратилась. «Привезённый» гол никак не поменял ход матча. Даже после гола было ощущение, что армейцы победят. Абсолютно заслуженная победа ЦСКА», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

