Пиняев получил повреждение в игре Кубка России. Он уже пропустил 75 дней из-за травм

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев покинул поле из-за травмы в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом». Вместо него на поле вышел полузащитник Лукас Вера. На данный момент счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее форвард железнодорожников уже пропустил 75 дней из-за повреждений в нынешнем сезоне. На счету Пиняева 10 матчей за «Локомотив» в этом сезоне, в которых он забил один гол.

Отметим, что победитель пары «Арсенал» Тула – «Локомотив» встретится с самарскими «Крыльями Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России.