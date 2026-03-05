Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Пиняев получил повреждение в игре Кубка России. Он уже пропустил 75 дней из-за травм

Пиняев получил повреждение в игре Кубка России. Он уже пропустил 75 дней из-за травм
Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев покинул поле из-за травмы в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом». Вместо него на поле вышел полузащитник Лукас Вера. На данный момент счёт в игре 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Перерыв
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    

Ранее форвард железнодорожников уже пропустил 75 дней из-за повреждений в нынешнем сезоне. На счету Пиняева 10 матчей за «Локомотив» в этом сезоне, в которых он забил один гол.

Отметим, что победитель пары «Арсенал» Тула – «Локомотив» встретится с самарскими «Крыльями Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

