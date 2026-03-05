Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Минут пять потом с мурашками бегал». Глебов — о своём голе в матче ЦСКА с «Краснодаром»

«Минут пять потом с мурашками бегал». Глебов — о своём голе в матче ЦСКА с «Краснодаром»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о победе своей команды над «Краснодаром» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1), а также о своём голе в этой встрече.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Какие могут быть эмоции? Конечно, положительные! Все довольные, потому что, как мне кажется, провели очень хороший матч. По эмоциям, по качеству должны были забивать намного больше, но это футбол. Не всё может залететь. Главное, что выиграли.

В первом тайме был момент, не забил. Если бы не забил второй, было бы плохо для команды. А так… Начал наш камбэк, который привёл команду к победе. Когда гол забил, ещё минут пять потом с мурашками бегал, потому что все кричат, поддерживают. Это наше извинение за матч в «Ахматом». Он получился не самым лучшим», — сказал Глебов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Глебов забил первый мяч своей команды в матче на 54-й минуте.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Материалы по теме
«Если Акинфеев или Баринов втащат Глебову — будут правы». Радимов — о матче ЦСКА — «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android