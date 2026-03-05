«Минут пять потом с мурашками бегал». Глебов — о своём голе в матче ЦСКА с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о победе своей команды над «Краснодаром» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1), а также о своём голе в этой встрече.

«Какие могут быть эмоции? Конечно, положительные! Все довольные, потому что, как мне кажется, провели очень хороший матч. По эмоциям, по качеству должны были забивать намного больше, но это футбол. Не всё может залететь. Главное, что выиграли.

В первом тайме был момент, не забил. Если бы не забил второй, было бы плохо для команды. А так… Начал наш камбэк, который привёл команду к победе. Когда гол забил, ещё минут пять потом с мурашками бегал, потому что все кричат, поддерживают. Это наше извинение за матч в «Ахматом». Он получился не самым лучшим», — сказал Глебов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Глебов забил первый мяч своей команды в матче на 54-й минуте.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.