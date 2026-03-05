The Athletic: ФИФА разрешит вещателям показывать рекламу во время пауз на водопой на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит телевещателям переключаться на рекламу во время пауз на питьё, которые будут происходить в каждом тайме матчей чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

Подчёркивается, что подобная практика уже существует в США во время перерыва или тайм-аута в баскетболе или американском футболе.

В декабре было объявлено о введении трёхминутного перерыва в середине каждого 45-минутного тайма на мировом первенстве. Подчёркивалось, что эта мера вводится для благополучия игроков. Она будет приниматься независимо от погодных условий.

Чемпионат мира 2026 года начнётся 11 июня.

