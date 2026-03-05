Скидки
The Athletic: ФИФА разрешит вещателям показывать рекламу во время пауз на водопой на ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит телевещателям переключаться на рекламу во время пауз на питьё, которые будут происходить в каждом тайме матчей чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

Подчёркивается, что подобная практика уже существует в США во время перерыва или тайм-аута в баскетболе или американском футболе.

В декабре было объявлено о введении трёхминутного перерыва в середине каждого 45-минутного тайма на мировом первенстве. Подчёркивалось, что эта мера вводится для благополучия игроков. Она будет приниматься независимо от погодных условий.

Чемпионат мира 2026 года начнётся 11 июня.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним

Самые большие стадионы мира:

