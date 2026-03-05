Роман Шишкин: ЦСКА — теневой претендент на чемпионство

Экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», в котором московский клуб победил со счётом 3:1. Бывший игрок отметил, что армейцы могут стать чемпионами Мир Российской Премьер-Лиги.

«Очень эмоциональная и энергичная игра получилась. «Краснодар» классно среагировал после незабитого пенальти. Агкацев провёл потрясающий матч. В первом тайме «Краснодар» играл в своём стиле, но ЦСКА приятно удивил. Очень классно среагировали на пропущенный гол, гнули свою линию. Честно говоря, неожиданно. Переламывать встречу с действующим чемпионом дорогого стоит. Самое главное, что не просто что-то залетало, а ЦСКА много обострял и бил. Армейцы — теневой претендент на чемпионство», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.