Вингер «Челси» Педру Нету обвинён в неподобающем поведении в матче с «Арсеналом»

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему «Челси» Педру Нету в неподобающем поведении в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1). Подчёркивается, что футболист не покинул поле вовремя, а также использовал оскорбительные выражения в адрес официальных лиц встречи. Об этом информирует аккаунт FA на своей странице в социальной сети X.

У Нету есть время до понедельника, 9 марта, чтобы дать ответ по ситуации.

Напомним, вингер «Челси» получил первую жёлтую карточку на 67-й минуте. Через три минуты Нету был удалён. В указанной встрече футболист не отметился результативными действиями.

