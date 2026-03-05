Вингер «Челси» Педру Нету обвинён в неподобающем поведении в матче с «Арсеналом»
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему «Челси» Педру Нету в неподобающем поведении в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1). Подчёркивается, что футболист не покинул поле вовремя, а также использовал оскорбительные выражения в адрес официальных лиц встречи. Об этом информирует аккаунт FA на своей странице в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21' 1:1 Инкапье – 45+2' 2:1 Тимбер – 66'
Удаления: нет / Нету – 70'
У Нету есть время до понедельника, 9 марта, чтобы дать ответ по ситуации.
Напомним, вингер «Челси» получил первую жёлтую карточку на 67-й минуте. Через три минуты Нету был удалён. В указанной встрече футболист не отметился результативными действиями.
Какие карточки есть в футболе:
