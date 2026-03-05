Скидки
Главная Футбол Новости

Вингер «Челси» Педру Нету обвинён в неподобающем поведении в матче с «Арсеналом»

Вингер «Челси» Педру Нету обвинён в неподобающем поведении в матче с «Арсеналом»
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нападающему «Челси» Педру Нету в неподобающем поведении в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:1). Подчёркивается, что футболист не покинул поле вовремя, а также использовал оскорбительные выражения в адрес официальных лиц встречи. Об этом информирует аккаунт FA на своей странице в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салиба – 21'     1:1 Инкапье – 45+2'     2:1 Тимбер – 66'    
Удаления: нет / Нету – 70'

У Нету есть время до понедельника, 9 марта, чтобы дать ответ по ситуации.

Напомним, вингер «Челси» получил первую жёлтую карточку на 67-й минуте. Через три минуты Нету был удалён. В указанной встрече футболист не отметился результативными действиями.

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
