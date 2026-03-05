Эдуард Мор: зря Кордоба пытается превратиться в Винисиуса

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе, который заявил, что болельщики ЦСКА позволили себе расистские выкрики в его адрес во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между командами (3:1).

«Я далёк от расизма. Считаю, что в нашей стране его практически нет. Зря Кордоба пытается превратиться в Винисиуса и везде искать расизм. Такая проблема у нас явно не стоит», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.