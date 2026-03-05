Эдуард Мор: зря Кордоба пытается превратиться в Винисиуса
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе, который заявил, что болельщики ЦСКА позволили себе расистские выкрики в его адрес во время матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между командами (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Я далёк от расизма. Считаю, что в нашей стране его практически нет. Зря Кордоба пытается превратиться в Винисиуса и везде искать расизм. Такая проблема у нас явно не стоит», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2026
-
19:21
-
19:18
-
19:15
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:36
-
18:36
-
18:26
-
18:20
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:36
-
17:31
-
17:31
-
17:29
-
17:26
-
17:13
-
17:08
-
17:06
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:35
-
16:35
-
16:27