«Арсенал» — «Локомотив»: Карпукас удвоил преимущество гостей на 35-й минуте

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу «Локомотива».

Артём Карпукас удвоил преимущество «Локомотива» на 35-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник гостей Евгений Морозов на 32-й минуте.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.