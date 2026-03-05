Тренер «Монако» отметил, в каких действиях Головина он увидел сомнения в игре с «Анже»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался об игре российского полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:0).

«Ни для кого не секрет, что он пропустил две игры из-за удалений, но всё равно отправился с командой на [ответный] матч в Париж. С тех пор он выкладывался на всех тренировках, а в матче с «Анже» благодаря яркой игре записал на свой счёт результативную передачу. Что касается настроя, то он не подвёл команду, однако в отдельных эпизодах мне показалось, что он сомневался: стоит ли вступать в единоборства в полную силу или нет. Теперь нужно найти золотую середину — вести борьбу на максимуме, но при этом с умом и в рамках правил», — приводит слова Поконьоли пресс-служба монегасков на официальном сайте.

Головин получил красную карточку в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (17 февраля) и в игре Лиги 1 с «Нантом» (13 февраля).

