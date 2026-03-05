Тренер «Реала» Арбелоа: сезон без титулов? Сейчас мы настроены оптимистично

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» высказался о шансах столичного клуба не выиграть ни одного трофея в нынешнем сезоне.

«Думаю ли я о сезоне без титулов? Сейчас мы настроены оптимистично. Я думаю только о матче с «Сельтой» и ни о чём другом.

Дело не в том, что мне не нравится игра команды, а в том, что здесь не нужно объяснять неудачи. Здесь нужно выигрывать. Я мог бы прийти и рассказать о тренировочном процессе и извлечённых уроках, но это мало что изменило бы. Я понимаю, что «Реал» Мадрид может играть намного лучше, и я знаю, что у нас отличный состав.

Травмы? Они облегчают мне задачу, потому что мне приходится меньше думать. Я стараюсь излучать уверенность. В трудные моменты мы действуем сдержанно. Сейчас мы должны показать, достойны ли мы носить эту футболку», – приводит слова Арбелоа Sport.es.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. Лидирует в лиге «Барселона», в активе которой 64 очка. В плей-офф Лиги чемпионов мадридцам предстоит встретиться с «Манчестер Сити».