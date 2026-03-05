«Он как бульдог». Бэйл — о Карвахале

Экс-игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл высказался о защитнике «сливочных» Даниэле Карвахале.

«Карвахаль? Даниэль пришёл, когда пришёл я. Он как бульдог: даже если играет плохо, снова и снова атакует. Он был очень полезен для команды», — приводит слова Бэйла AS.

Карвахаль является капитаном мадридского клуба. В составе «сливочных» защитник четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке страны, а также является шестикратным победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Карвахаль провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

После 26 матчей в чемпионате Испании «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.