Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Катар не желает переносить Финалиссиму, несмотря на удары по территории страны — Эдул

Катар не желает переносить Финалиссиму, несмотря на удары по территории страны — Эдул
Катар отказывается от переноса Финалиссимы, проведение которой запланировано на 27 марта. В матче соревнования должны встретиться сборные Испании и Аргентины. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Катар не желает отказываться от организации Финалиссимы из-за уже заключённого коммерческого соглашения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе.

В четверг, 5 марта, Министерство обороны Катара сообщило о ракетном обстреле страны, который отражали системы ПВО.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределённый срок.

