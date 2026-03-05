«Не красит наш футбол». Шишкин — о выкриках фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Экс-футболист Роман Шишкин отреагировал на возможное проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:1.

«Конечно, такие вещи не красят наш футбол. Это проблема не только российского футбола, но и европейского. Вы же видите, что творится. Хотелось бы всё это искоренить, но невозможно это сделать полностью. Неприятно слышать подобное в свой адрес от болельщиков, но ещё хуже, когда такое возникает между футболистами. Я считаю, что нужно с этим бороться и вводить санкции, чтобы среди участников команд даже не возникало подобного. С болельщиками не проведёшь такую дискуссию — можно только дисквалифицировать. К сожалению, это было и всегда будет. Это не красит, но мы живём в таких условиях», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.