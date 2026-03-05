«Динамо» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 5 марта, состоится матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Касерес, Дэвид, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий, Миранчук, Нгамалё, Тюкавин.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джику, Денисов, Зобнин, Умяров, Жедсон Фернандеш, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Самые титулованные футбольные клубы России: