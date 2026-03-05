Скидки
Главная Футбол Новости

Названы игроки, которых Аллегри хочет видеть в «Реале» в случае назначения — Tuttosport

Названы игроки, которых Аллегри хочет видеть в «Реале» в случае назначения — Tuttosport
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри в случае своего назначения наставником «Реала» попросит руководство мадридского клуба подписать двух футболистов из своей нынешней команды, сообщает Tuttosport.

Аллегри попросит вернуть в клуб полузащитника Луку Модрича, который уже выступал за «сливочных». Решение о продлении контракта игрока с миланским клубом пока не принято. Аллегри видит в 40-летнем хорвате того, кто сможет доносить идеи тренера на футбольном поле.

Вторым игроком может стать полузащитник Адриен Рабьо, который играл важную роль у Массимилиано в «Ювентусе» и сейчас является одним из лидеров «Милана».

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает кандидатуру 58-летнего итальянского специалиста на пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.

После 26 матчей в чемпионате Испании «Реал» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

