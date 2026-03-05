Тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии травмированного Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» рассказал о ходе восстановления нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Я разговариваю с Мбаппе каждый день. Мы держим ситуацию под контролем, мы знаем, что с ним не так и как он себя чувствует. Это процесс, за которым мы будем следить день за днём», – приводит слова Арбелоа Sport.es.

Напомним, ранее французский форвард «Реала» получил растяжение связок левого колена, из-за чего он может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В текущем сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах «Реала» во всех турнирах.