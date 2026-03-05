Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии травмированного Килиана Мбаппе

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии травмированного Килиана Мбаппе
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» рассказал о ходе восстановления нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе.

Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я разговариваю с Мбаппе каждый день. Мы держим ситуацию под контролем, мы знаем, что с ним не так и как он себя чувствует. Это процесс, за которым мы будем следить день за днём», – приводит слова Арбелоа Sport.es.

Напомним, ранее французский форвард «Реала» получил растяжение связок левого колена, из-за чего он может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В текущем сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах «Реала» во всех турнирах.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android