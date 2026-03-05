Карседо объяснил выбор основного состава «Спартака» на матч с «Динамо» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о стартовом составе красно-белых на первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра начнётся в 20:45 мск.
– К сожалению, у нас был на один день меньше подготовки из‑за ситуации в Сочи. Но мы вернулись в Москву, увидели своих родных, отдохнули. Думаю, мы готовы.
– Зобнин — основной левый защитник команды?
– Всё зависит от каждой конкретной игры. В прошлом матче он показал себя хорошо, поэтому решили снова использовать на этой позиции.
– Солари не будет в составе, его заменит Саусь.
– Солари дисквалифицирован. Поэтому Саусь в старте. Эта позиция ему знакома, он хорошо показывал себя в предсезонном матче.
– Насколько тяжёлым будет матч с «Динамо»?
– Соперник находится в хорошей форме. Мы понимаем, как они будут играть. Постараемся взять своё, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».
