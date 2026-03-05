Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Карседо объяснил выбор основного состава «Спартака» на матч с «Динамо» в Кубке России

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о стартовом составе красно-белых на первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо». Игра начнётся в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'    

– К сожалению, у нас был на один день меньше подготовки из‑за ситуации в Сочи. Но мы вернулись в Москву, увидели своих родных, отдохнули. Думаю, мы готовы.

– Зобнин — основной левый защитник команды?
– Всё зависит от каждой конкретной игры. В прошлом матче он показал себя хорошо, поэтому решили снова использовать на этой позиции.

– Солари не будет в составе, его заменит Саусь.
– Солари дисквалифицирован. Поэтому Саусь в старте. Эта позиция ему знакома, он хорошо показывал себя в предсезонном матче.

– Насколько тяжёлым будет матч с «Динамо»?
– Соперник находится в хорошей форме. Мы понимаем, как они будут играть. Постараемся взять своё, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

