«Локомотив» победил «Арсенал» и сыграет в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Локомотива».

Первый мяч в матче забил защитник гостей Евгений Морозов на 32-й минуте. Артём Карпукас удвоил преимущество «Локомотива» на 35-й минуте. Защитник хозяев Кирилл Большаков сократил разрыв в счёте на 45-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

В следующем раунде турнира футболисты «Локомотива» встретятся с «Крыльями Советов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.