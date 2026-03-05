Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал — Локомотив, результат матча 5 марта 2026, счет 1:2, 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России 2025/2026

«Локомотив» победил «Арсенал» и сыграет в 1/2 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Локомотива».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    

Первый мяч в матче забил защитник гостей Евгений Морозов на 32-й минуте. Артём Карпукас удвоил преимущество «Локомотива» на 35-й минуте. Защитник хозяев Кирилл Большаков сократил разрыв в счёте на 45-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

В следующем раунде турнира футболисты «Локомотива» встретятся с «Крыльями Советов».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
