Определились пары первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 5 марта, завершился второй этап 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, по результатам которого определились пары первого этапа 1/2 финала Пути регионов турнира.

Кубок России. Пары первого этапа 1/2 финала Пути регионов:

«Крылья Советов» — «Локомотив»;

«Зенит» — «Динамо» Махачкала.

Матчи первого этапа 1/2 финала запланированы на 17-19 марта 2026 года.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.