«Такие обвинения недопустимы». Обляков — о расистском скандале после игры с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Кроме этого, хавбек отреагировал на обвинение в расизме фанатов московского клуба со стороны игроков «Краснодара».

«Армейцы, всех с победой! Матч выдался непростым и эмоциональным. Да, не удалось реализовать пенальти, и это моя ответственность. Но самое главное — команда смогла собраться, проявить характер и довести матч до победы.

Не все умеют достойно воспринимать неудачи. После игры услышал немало интервью игроков «Краснодара», которые, мягко говоря, удивляют. Многие моменты должны оставаться на поле — единоборства, эмоции, провокации. Футбол — это борьба, но она должна быть честной.

Мы всегда были и остаёмся за честную игру и уважение к сопернику. Никто из нас никогда не занимался провокациями на расовой почве и не будет этим заниматься. Такие обвинения недопустимы и не имеют ничего общего с реальностью.

Спасибо всем за поддержку, вы — наша сила. Всем мира и до встречи на стадионе», – написал Обляков в своём телеграм-канале.