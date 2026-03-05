Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
«Такие обвинения недопустимы». Обляков — о расистском скандале после игры с «Краснодаром»

«Такие обвинения недопустимы». Обляков — о расистском скандале после игры с «Краснодаром»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Кроме этого, хавбек отреагировал на обвинение в расизме фанатов московского клуба со стороны игроков «Краснодара».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Армейцы, всех с победой! Матч выдался непростым и эмоциональным. Да, не удалось реализовать пенальти, и это моя ответственность. Но самое главное — команда смогла собраться, проявить характер и довести матч до победы.

Не все умеют достойно воспринимать неудачи. После игры услышал немало интервью игроков «Краснодара», которые, мягко говоря, удивляют. Многие моменты должны оставаться на поле — единоборства, эмоции, провокации. Футбол — это борьба, но она должна быть честной.

Мы всегда были и остаёмся за честную игру и уважение к сопернику. Никто из нас никогда не занимался провокациями на расовой почве и не будет этим заниматься. Такие обвинения недопустимы и не имеют ничего общего с реальностью.

Спасибо всем за поддержку, вы — наша сила. Всем мира и до встречи на стадионе», – написал Обляков в своём телеграм-канале.

