Гусев высказался о грядущем матче «Динамо» со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

– Матч с «Крыльями Советов» в исполнении вашей команды получился настолько ярким и интересным. Насколько вы понимаете, что это можно перенести на игру со «Спартаком»?

– Это разные матчи. Ту игру мы уже забыли. Мы знаем, как проходят матчи со «Спартаком» — это всегда непредсказуемо. Поэтому нарисовать сценарий сегодняшнего матча очень сложно. Постараемся проявить свои лучшие качества, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

