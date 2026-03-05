Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гусев высказался о грядущем матче «Динамо» со «Спартаком» в Кубке России

Гусев высказался о грядущем матче «Динамо» со «Спартаком» в Кубке России
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'    

– Матч с «Крыльями Советов» в исполнении вашей команды получился настолько ярким и интересным. Насколько вы понимаете, что это можно перенести на игру со «Спартаком»?
– Это разные матчи. Ту игру мы уже забыли. Мы знаем, как проходят матчи со «Спартаком» — это всегда непредсказуемо. Поэтому нарисовать сценарий сегодняшнего матча очень сложно. Постараемся проявить свои лучшие качества, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android