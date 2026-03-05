Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Динамо» — «Спартак»: Нгамалё открыл счёт на шестой минуте
В эти минуты идёт матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Динамо» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
5 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 6'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Бителло – 79'    

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Муми Нгамалё.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ответный матч состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
