«Только одна команда пыталась играть в футбол». Тренер «Брайтона» раскритиковал «Арсенал»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер раскритиковал игру «Арсенала» после матча 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «чайки» уступили «канонирам» со счётом 0:1.

«Есть разные виды побед. Если они выиграют Премьер-лигу, никто не спросит, как они её выиграли. Чувствуется, что они делают всё, чтобы выиграть этот матч. В конце концов, всё дело в правилах. Если в Премьер-лиге судья всё спускает на тормозах, то это сложно.

Они сами устанавливают правила. Сейчас у меня такое ощущение, что они устанавливают правила по своему усмотрению, независимо от того, как играют. Поэтому, на мой взгляд, судить об этом сложно. Вы хотите удалить вратаря за две жёлтые карточки за то, что он тянул время? Такого никогда не случится. Так что же ему делать? Вот в чём вопрос, и именно поэтому нужны правила и ограничения.

То же самое он (Крис Кавана, арбитр встречи. – Прим. «Чемпионата») сказал мне в перерыве. Мы просто говорили о том, как он может сократить затягивание времени, и он сказал, что для него это не сложно. Нам нужны чёткие правила, потому что тогда можно защитить арбитра. Они должны придерживаться определённых вещей, и Премьер-лига должна больше им помогать.

Мне очень понравилась наша игра. Думаю, сегодня только одна команда пыталась играть в футбол, и поэтому я горжусь тем, как мы это сделали.

Я никогда не буду таким тренером, который пытается победить таким образом, я хочу развивать игроков. Я хочу, чтобы игроки постоянно совершенствовались, продолжали играть в футбол на поле. В конце концов, каждая команда будет управлять ситуацией и тратить время впустую, но я думаю, что должен быть предел, и этот предел должен быть установлен Премьер-лигой. На данный момент они просто могут делать то, что хотят.

Я не уверен, что стал бы сейчас спрашивать всех присутствующих в зале: «Действительно ли им понравился этот матч?» Уверен, кто-то поднимет руку, потому что тут большое количество фанатов «Арсенала». Кроме них, никто не поднимет руку.

Куда это приведёт в будущем? Вот мой вопрос. В одном матче мы играем 60 минут времени, а затем во встрече с «Арсеналом» всего 50 минут. Разница в 10 минут — это то, за что платят болельщики? Вы понимаете, о чём я?» – приводит слова Хюрцелера ESPN.