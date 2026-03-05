Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

10 футболистов и Талалаев пропустят 20-й тур РПЛ

10 футболистов и Талалаев пропустят 20-й тур РПЛ
Комментарии

Футболист «Балтики» Андрей Мендель, защитник «Акрона» Родриго Эсковаль, а также полузащитники Кирилл Щетинин («Ростов»), Богдан Йочич («Рубин»), Исмаэл Силва («Ахмат») и Руслан Литвинов («Спартак») пропустят 20-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует телеграм-канал лиги.

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес, нападающий «Локомотива» Александр Руденко, а также футболисты «Ростова» Дмитрий Чистяков и Илья Вахания не примут участия в играх 20-го тура РПЛ из-за красных карточек.

Также ещё на один матч распространяется дисквалификация главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. КДК РФС отстранил специалиста на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0).

Материалы по теме
Тимур Журавель ― о «Спартаке»: Карседо ― крутой тренер. Вопрос, какой он управленец
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android