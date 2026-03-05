10 футболистов и Талалаев пропустят 20-й тур РПЛ

Футболист «Балтики» Андрей Мендель, защитник «Акрона» Родриго Эсковаль, а также полузащитники Кирилл Щетинин («Ростов»), Богдан Йочич («Рубин»), Исмаэл Силва («Ахмат») и Руслан Литвинов («Спартак») пропустят 20-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует телеграм-канал лиги.

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес, нападающий «Локомотива» Александр Руденко, а также футболисты «Ростова» Дмитрий Чистяков и Илья Вахания не примут участия в играх 20-го тура РПЛ из-за красных карточек.

Также ещё на один матч распространяется дисквалификация главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. КДК РФС отстранил специалиста на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0).