Батраков ответил, почему не смог забить с пенальти в матче с тульским «Арсеналом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о незабитом пенальти на 83-й минуте матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

— Какие главные сложности в этой игре были для тебя?

— Самое сложное — забить пенальти.

— Есть варианты, почему не получилось?

— Отвратительно пробил, буду ещё больше работать над этим. Пропустили ненужный гол под конец первого тайма, нужно держать концентрацию до конца, поэтому и нервная концовка. Помимо этого, моментов у них особо не было. Под конец, конечно, когда идёт давление, были подходы, в целом первый тайм был под нашим контролем был. Единственный штрафной, который они забили, нам добавил нервов.

— Жестковато играли против тебя, как ноги?

— Я привык, это футбол. Я такой же футболист, как и все, не придаю этому значения.

— Почему нет радости на лице?

— Незабитый пенальти для меня смазал матч. По моему мнению, лучшим игроком не может стать тот, кто не забил пенальти, но всё равно спасибо тем, кто меня выбрал, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Как появился «Спартак»: