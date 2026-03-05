Скидки
Лион — Ланс. Прямая трансляция
23:10 Мск
Батраков ответил, почему не смог забить с пенальти в матче с тульским «Арсеналом»

Батраков ответил, почему не смог забить с пенальти в матче с тульским «Арсеналом»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о незабитом пенальти на 83-й минуте матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
05 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Морозов – 32'     0:2 Карпукас – 35'     1:2 Большаков – 45'    

— Какие главные сложности в этой игре были для тебя?
— Самое сложное — забить пенальти.

— Есть варианты, почему не получилось?
— Отвратительно пробил, буду ещё больше работать над этим. Пропустили ненужный гол под конец первого тайма, нужно держать концентрацию до конца, поэтому и нервная концовка. Помимо этого, моментов у них особо не было. Под конец, конечно, когда идёт давление, были подходы, в целом первый тайм был под нашим контролем был. Единственный штрафной, который они забили, нам добавил нервов.

— Жестковато играли против тебя, как ноги?
— Я привык, это футбол. Я такой же футболист, как и все, не придаю этому значения.

— Почему нет радости на лице?
— Незабитый пенальти для меня смазал матч. По моему мнению, лучшим игроком не может стать тот, кто не забил пенальти, но всё равно спасибо тем, кто меня выбрал, — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

